Керчь, Крым, 12 октября, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Строители успешно подняли на проектную высоту 5500-тонную автодорожную арку Крымского моста. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает информационный центр «Крымский мост».

European Space Agenc Космический снимок. Керченский мост

Сообщается, что мостостроители выполнили подъем автодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры — на высоту 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около пяти часов.

Напомним, уникальная по своей сложности морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста идёт уже вторые сутки. Сперва арка была транспортирована на специальных понтонах к створ Крымского моста, затем был произведен крепеж подъемных тросов и отладка подъемных домкратов. Затем они начали работу и в итоге арка была водружена на фарватерные опоры.

В течение ночь на 13 октября арочный пролёт будет закреплен, после чего движение по Керчь-Еникальскому каналу возобновится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти после воссоединения Крыма с Россией практически сразу приняли решение возводить мост, который соединит Крым с Краснодарским краем. Вскоре агрессивные действия Украины подтвердили правоту такого решения. Украинские радикальные элементы устроили блокаду полуострова — туда перестала поступать электроэнергия с территории Украины, а также прекратились поставки продовольственных товаров.

Единственной линией снабжения Крыма стала Керченская паромная переправа, пропускная способность которой ограничена по естественным причинам. Также в рекордные сроки был возведён энергетический мост, по которому осуществляется переток электроэнергии из Краснодарского края в Крым.