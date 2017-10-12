Москва, 12 октября, 2017, 21:40 — ИА Регнум. За первые сутки после открытия конкурса «Лидеры России» на участие в нем подано уже 32 тысячи заявок.

Hspa.ranepa.ru «Лидеры России»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» стартовал накануне, 11 октября 2017 года. Его целью является выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин Российской Федерации в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом не меня пяти лет. Для самых молодых участников конкурса — до 35 лет — достаточно двух лет управленческой работы.

По словам директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексея Комиссарова, управленческий опыт участников конкурса не обязательно должен быть непрерывным, конкурсная комиссия будет учитывать практическую деятельность конкурсантов в целом, в различных проектах.

Заявку можно подать до 6 ноября включительно.

Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения в лучших вузах России. Использовать грант на обучение за границей нельзя.

Победителей ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей — «наставников» проекта. Среди них — губернатор Калининградской области Антон Алиханов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, глава Сбербанка Герман Греф, Генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие видные государственные деятели, политики и управленцы.

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Проект реализуется Комиссией при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

«Люди очень надеются на то, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профессионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации в регионах страны», — заявил Владимир Путин 20 сентября на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования.

Председателем Комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров является руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно.

Оператором проекта «Лидеры России» стала Высшая школа государственного управления РАНХиГС.

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