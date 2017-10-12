Ватикан, 12 октября, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск уверен, что за конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине стоит дьявол. Об этом заявил сегодня, 12 октября, предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук в эфире Радио Ватикана.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Шевчук рассказал, что 9 октября состоялась встреча Папы Римского с патриархами и верховными архиепископами восточных христианских церквей.

«В конце, когда папа подвёл краткие итоги встречи, он сказал: «Я удивлён, что все вы, все ваши церкви страдают в это время от войн: на Ближнем Востоке, на Украине. Все вы — пастыри страдающих людей», — передает Шевчук слова Папы Франциска.

Затем римский первосвященник сказал: «Но знаете ли вы, кто вызывает войны, боли и разрушения? Это дьявол».

Понтифик подчеркнул, что ответом на это должны стать молитвы и возвещение Слова Божьего.