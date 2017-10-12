Саранск, 12 октября, 2017, 21:20 — ИА Регнум. По состоянию на 12 октября 2017 года в Мордовии намолочен 1,36 млн тонн зерна. Показатель средней урожайности превысил уровень прошлого года на 4 центнера с гектара — до почти 34 центнеров с гектара, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

Аграрии республики выполнили задачу, поставленную главой региона Владимиром Волковым в Послании Государственному собранию Мордовии — он сказал, что необходимо собрать не менее 1,33 млн тонн зерна.

«В течение двух следующих лет нам нужно превзойти полуторамиллионный рубеж. Более того, уже через 5 лет для обеспечения потребностей нашего агропромышленного комплекса потребуется 2 млн тонн зерна. К этой цифре мы и должны стремиться. Потенциал у наших аграриев есть, сегодня производительность труда в сельхозпредприятиях растет неплохими темпами», — подчеркнул глава Мордовии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году получен 1,314 млн тонн зерна при урожайности почти 30 центнеров с гектара. Тогда этот результат стал вторым в истории Мордовии и одним из лучших в Приволжском федеральном округе.