Москва, 12 октября, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Рейтинг лучших компаний — работодателей World’s Best Employers был сформирован на основе списка крупнейших публичных компаний мира — Forbes Global 2000, ежегодно составляемого журналом Forbes.

Phosagro.ru Генеральный директор ОАО ФосАгро Андрей Гурьев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

При работе над рейтингом использовались выводы международного статистического портала Statista, который обработал более 36 тыс. рекомендательных отзывов и выделил 500 лучших компаний. Во внимание принимались имидж компаний, условия работы и многопрофильность.

В частности, сотрудники компаний должны были ответить, насколько хорошо они оценивают их собственного работодателя, порекомендовали бы они его своим друзьям или членам семьи, кто из других работодателей пользуется хорошей репутацией на рынке, чьи условия труда считаются наиболее привлекательными.

«Приятно столь высокое международное признание тех инициатив, которые мы реализуем в кадровой и социальной сфере. Им мы уделяем не меньшее внимание, чем реализации инвестиционных и производственных проектов, выполнению обязательств перед инвесторами и акционерами. Люди — самая большая ценность Компании. И для них мы продолжим создавать безопасные и максимально комфортные условия труда и возможности для дальнейшей реализации профессионального потенциала», — отмечает генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Группа «ФосАгро» в регионах присутствия реализует программы в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, поддержки детского и профессионального спорта, улучшению условий труда и повышению промышленной безопасности. На предприятиях «ФосАгро» приняты коллективные договоры, которые предоставляют расширенные социальные гарантии работникам, и признаны одними из лучших в регионах присутствия компании и рекомендованы к изучению ключевым работодателям регионов.

Компания занимается подготовкой высокопрофессиональных инженерных кадров, выстроив образовательный процесс по системе «школа-техникум-вуз». Во всех регионах присутствия созданы специализированные «ФосАгро-классы», где ученики старших классов, в рамках подготовки к поступлению в лучшие профильные техникумы и вузы получают углубленные знания по специальной программе. Практически все выпускники «ФосАгро-классов» продолжают образование в лучших технологических ВУЗах и колледжах страны, а затем придут работать в Группу «ФосАгро» или на другие высокотехнологичные предприятия страны.

«ФосАгро» — одна из немногих в России, реализующих собственную жилищную программу, в рамках которой сотрудники Компании получили ключи от более 1500 квартир на льготных условиях.