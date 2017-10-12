Калуга, 12 октября, 2017, 21:53 — ИА Регнум. В Калужскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа «Совигрипп», приобретенная за счёт средств федерального бюджета. Она разработана российскими учеными и содержит актуальные штаммы гриппа, в том числе вируса H1N1, сообщили 12 октября корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация

По прогнозам специалистов Российского научно-исследовательского института гриппа, в эпидемическом сезоне 2017−2018 гг. ожидается широкое распространение вируса H1N1 (свиной грипп), который за последние восемь лет был причиной нескольких эпидемий.

Кампания по вакцинопрофилактике гриппа стартовала в Калужской области в августе 2017 года. К концу первой декады октября было привито 135 тыс. взрослых и 34 тыс. детей. В целях недопущения осложнения эпидситуации Министерством здравоохранения Российской Федерации поставлена задача охватить вакцинацией более 40% населения регионов. В Калужском регионе это 359 тыс. человек.

По информации Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, в области начался эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ, но случаев гриппа пока не выявлено. Единственным эффективным методом массовой профилактики заболеваемости и осложнений гриппа является вакцинация.

По мнению медиков, вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и людям с ослабленным иммунитетом.

Между тем вирусологической лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» с начала эпидемического сезона проведены вирусологические исследования материала от 15 больных респираторными инфекциями. Выполнено 160 исследований. Положительные результаты дали 9 проб (5,6%): риновирусная инфекция — 5, парагрипп 1-го типа — 3 и аденовирусная инфекция — 1.

Только за минувшую неделю с респираторными инфекциями в стационары медицинских учреждений области было госпитализировано 79 больных. Одновременно приостановлен учебный процесс в классе дошкольного образования при средней школе №5 в калужском городе Кирове.

Напомним, говоря о значимости профилактики сезонных вирусных болезней, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призвал глав администраций муниципальных образований усилить работу во избежание негативных последствий гриппа. Экономический ущерб от этого заболевания оценивается в 460 млн рублей.

Анатолий Артамонов предложил повысить доступность получения данного вида медицинской помощи. Ориентир — работа выездных бригад в Москве у станций метро. При этом калужский губернатор сделал акцент на том, что заболевший человек должен лечиться дома, не подвергая риску заражения окружающих его людей. В этой связи главам администраций муниципальных районов и городских округов рекомендовано взять под личный контроль проведение прививочной кампании против гриппа, работодателям — обеспечить взаимодействие с главными врачами медицинских учреждений по выезду прививочных бригад в организации для вакцинации сотрудников.