Москва, 12 октября, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Действия американцев свидетельствуют о состоянии агонии, считает первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 12 октября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя ситуацию, связанную с удалением двух российских флагов со зданий консульства и торгового представительства в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Те, кто сделал это, психологически рассчитали ситуацию, — уверен он. — Они знали наш менталитет, знали, что случившееся значит для любого российского человека, и всё чётко рассчитали. Они понимали, что заденут чувства тысяч людей и их национальную гордость. Американцы перешли разумный предел нравственности, международного права и человечности. Они не знают, что с нами делать, и поэтому пытаются унизить. Понимают, что на колени Россию не поставить, так как она стала мировым лидером. Мы весь мир защитим и поставим американцев на место».

Кроме того, он рассказал, что к нему уже поступали предложения отреагировать на действия американцев симметрично — удалением их флагов со зданий, расположенных в России.

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В свою очередь, советник директора Федеральной службы войск нацгвардии РФ Александр Хинштейн выразил уверенность в том, что в сложившейся ситуации самое последнее — это поддаваться на провокации.

«Когда возникают чувства возмущения и негодования в международных отношениях, следует понимать, что, давая волю эмоциям, мы тушим пожар бензином, — заметил он. — Мы должны осознавать, что последуют ответные действия. Хочу напомнить, что в деятельности специальных служб действует принцип «око за око»: иностранная разведка задерживает наших дипломатов и требует их высылки, мы поступаем точно также. Это вопрос того, что любая улица должна быть с двусторонним движением, и оставлять безнаказанным случившееся нельзя. Другой вопрос — как реагировать».

Его мнение развил другой гость передачи, телеведущий и политолог Виталий Третьяков.

«Американцы разучились дипломатии, — констатировал он. — Их политика осуществлялась путём подкупа, прямых приказов и свержением неугодных правительств. Россия ведёт себя не так, как нравится Вашингтону. И тогда начинается хамство, на которое нельзя не отвечать. Тем более что случившаяся провокация была организована сразу после того, как новый американский посол в России вручил свои верительные грамоты».

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Напомним, что российские власти действия Вашингтона расценили как «надругательство над государственным символом страны», поскольку Россия согласия на снятие флагов не давала. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ряд американских политических сил сознательно разрушают отношения между странами. Кроме того, прозвучало мнение, что в США стараются создать неблагоприятный фон для начала деятельности нового американского посла в РФ.

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