Киев, 12 октября, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Генпрокурор Украины Юрий Луценко договорился с Анкарой о запрете приема всех судов в портах Турции прибывших из Крыма, заявила пресс-секретарь генерального прокурора ЛарисаСараган 12 октября на своей странице в Facebook.

Турция

Официального подтверждения информации от турецких властей не поступало.

Пресс-секретарь написала, что решение было принято после визита Луценко в Анкару 6 октября. Она утверждает, что торгово-промышленная палата Турции направила всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо, в котором говорится об ограничении на заход судов в порты Крыма.

«Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается о том, что «суда, прибывающие из Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну (Турцию), а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется», — пишет Сараган.

Пресс-секретарь также написала, что вводится система контроля, которая обеспечивается путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта и другими средствами проверки факта отплытия судов из указанных портов.

«Эти действия применяются без исключений, несмотря на собственников, флаги судов и то, загружены они или нет», — добавил пресс-секретарь.

По ее мнению, при реализации этого предписания турецкие портовые органы могут влиять на все суда, направляющиеся через Босфор.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября во время визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента Украины Петра Порошенко, что Анкара не признает воссоединения Крым с Россией. В ответ Порошенко выразил надежду на то, что Турция присоединится к «группе друзей деоккупации Крыма», с помощью которого Киев надеется как-то повлиять на ситуацию.

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Заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов сказал, что заявление Эрдогана никак не может повлиять на ситуацию в регионе. Сказав это, президент Турции просто «подыграл» Порошенко.