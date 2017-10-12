Москва, 12 октября, 2017, 20:50 — ИА Регнум. Федеральный бюджет России за период с января по сентябрь 2017 года исполнен с дефицитом в 300,623 млрд рублей, что составляет 0,5% ВВП. Такие предварительные данные 12 октября приводит пресс-служба Министерства финансов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит бюджета

По оценкам ведомства, за девять месяцев в бюджет поступило 10 трлн 970,2 млрд рублей доходов или 74,7% к общему объёму доходов, утверждённому законом «О федеральном бюджете на 2017 год».

Расходы бюджета за этот же период составили 11 трлн 270,8 млрд рублей или 66,8% к объёму, утверждённому федеральным законом.

Объём ВВП России за указанный период составил 65 трлн 592,2 млрд рублей.

Напомним, бюджет на 2017 год сформирован исходя из предполагаемого дефицита в 3,2% ВВП и среднегодовой цены на нефть $40 за баррель.

Совокупный объём средств Резервного фонда в рублёвом эквиваленте по состоянию на 1 октября составил 987 млрд рублей, совокупный объём средств Фонда национального благосостояния — 4 трлн 210 млрд рублей.