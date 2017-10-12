Москва, 12 октября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Внешний долг России по состоянию на 1 октября составил $537,5 млрд, что на 4,5% выше показателя на начало года. Такие данные 12 октября приводит пресс-служба Центробанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Внешний долг

По оценкам регулятора, внешние обязательства органов государственного управления за указанный период увеличились на $12,5 млрд, что «обусловлено, главным образом, приобретением нерезидентами суверенных долговых инструментов в российских рублях на вторичном рынке».

«Долг прочих секторов вырос на $12,9 млрд, или на 3,8%, что определялось в значительной степени поступлением кредитных ресурсов от связанных зарубежных структур», — отмечают в ЦБ.

В то же время, по данным Центробанка, продолжилось сокращение внешних долговых обязательств банковского сектора. По итогам января-сентября 2017 года оно составило $12 млрд.

В секторальной структуре внешнего долга России доля задолженности органов государственного управления на сегодняшний день составляет 9,6%, доля обязательств банковского сектора — 20%, прочих секторов — 66,3%.

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