Киев, 12 октября, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что принятие Верховной Радой закона об образовании ― это не что иное, как наступление на конституционные права русскоязычных граждан. Об этом политик заявил журналистам сегодня, 12 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, жестко раскритиковавшей ВР за «языковую статью» закона «Об образовании», дает ответ на вопрос о том, нарушает ли данный закон права национальных меньшинств в Украине. 82 проголосовавших за резолюцию ПАСЕ при 11 голосах против и 17 воздержавшихся — таков вердикт представителей объединенной Европы, ценности и стандарты которой Украина так рьяно отстаивает… исключительно на словах», — отмечает общественник.

Далее Медведчук отметил, что в резолюции Ассамблеи говорится о том, что новое украинское законодательство не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

«Сухой дипломатический язык резолюции не способен в полной мере отразить истинное мнение представителей некоторых стран в отношении скандального закона… Как бы парадоксально это ни звучало, но Киев стал заложником проводимой им русофобской политики», — подчеркнул политик.

Он указал, что согласно исследованиям, проведенным Центром Разумкова, 14% украинцев назвали русский язык родным, еще 17% считают родным языком украинский и русский в одинаковой мере, 68% граждан Украины считают родным языком украинский, при этом только 0,7% назвали родными другие языки. Таким образом, отметил политик, становится очевидно, что истинной целью «языковых» поправок к статье 7 законопроекта «Об образовании» является наступление, прежде всего, на конституционные права русскоязычных граждан.

Лидер «Украинского выбора» добавил, что такая резолюция ПАСЕ более чем закономерна, ведь статья 7 принятого закона нарушает многие законодательные акты и международные правовые документы, а именно: Декларацию прав национальностей Украины; статью 10 Конституции Украины и решение Конституционного суда относительно толкования этой статьи; закон Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств»; закон «О национальных меньшинствах Украины»; Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

«Резолюция ПАСЕ со всей очевидностью подтверждает: 255 голосов депутатов Верховной рады за антиконституционный, нарушающий права представителей национальных меньшинств закон ― это не что иное, как циничная попытка разыграть «языковую карту» на Украине и ущемить конституционные права русскоязычных граждан», — заявил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, ранее сегодня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность новым украинским законом «Об образовании», который 28 сентября вступил в силу после принятия в парламенте и подписания документа президентом Порошенко. В заявлении ПАСЕ подчеркивается, что новый закон «влечет за собой значительное сокращение прав национальных меньшинств». Ранее с аналогичной критикой выступили Болгария, Венгрия, Молдавия, Польша и Россия.