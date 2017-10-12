Бангкок, 12 октября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Таиланда конфисковали более трёх миллионов таблеток метамфетамина и арестовали восемь подозреваемых в северной провинции Чианграй, 12 октября сообщает Bangkok Post.

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Полицейские рейды прошли в четырёх районах провинции. Правоохранительные органы изъяли 3,2 млн таблеток метамфетамина, четыре килограмма кристаллического метамфетамина, один килограмм кетамина.

Напомним, 3 октября полиция сообщила об изъятии 400 килограммов кристаллического метамфетамина в соседней провинции Чиангмай. Сотрудники полиции арестовали двух подозреваемых.

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В северном труднодоступном регионе Таиланда расположен очаг по производству наркотиков — «Золотой треугольник», который также простирается на территорию Лаоса и Мьянмы. Ранее «Золотой треугольник» являлся местом производства опиума, сейчас он переключился на производства метамфетамина.