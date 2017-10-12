Киев, 12 октября, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Министр обороны Украины готов подать в отставку если виновность его задержанного заместителя Игоря Павловского будет доказана, заявил 12 октября глава украинского военного ведомства Степан Полторак в интервью газете «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Степана Полторака, он готов оставить свою должность в любое время в случае подтверждения виновности своего заместителя, которого подозревают в масштабной растрате бюджетных средств.

«Я готов к этому в любое время», — заявил Полторак, но призвал не обвинять Павловского до решения суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной схемы растраты государственных средств на сумму 149 млн гривен (более $5,6 млн) при закупке топлива для украинского военного ведомства.

По подозрению в причастности к мошеннической схеме были задержаны заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов.