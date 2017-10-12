Москва, 12 октября, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили отношения двух государств, сообщает официальный сайт МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По информации портала, беседа была инициирована катарской стороной.

Уточняется, что Сергей Лавров и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подробно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной обстановки, а также предметно рассмотрели взаимодействие России и Катара на международных площадках.

«Главы внешнеполитических ведомств России и Катара предметно обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, включая взаимодействие на площадках международных организаций», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2017 года состоялся первый визит короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в Москву, где он был принят президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в результате дипломатического кризиса в начале июня 2017 года ряд стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Египет и других, разорвали с Катаром дипломатические отношения, призывая Доху прекратить поддержку терроризма и экстремизма, в том числе закрыть телеканал «Аль-Джазира».