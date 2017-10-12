Москва, 12 октября, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, который смягчает требования к стажу претендентов на высшие должности федеральной государственной гражданской службы. Согласно документу, стаж госслужбы для кандидатов теперь составляет четыре года. Ранее требовалось 6 лет.

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Кандидатам на замещение главных должностей госслужбы теперь необходимо иметь двухлетний, а не четырехлетний стаж работы.

«Красный диплом» соискателя сокращает необходимый стаж до одного года.

Логика последних событий — ротация губернаторов, смягчение требований для поступающих на госслужбу, объявление кадрового конкурса «Лидеры России» — едина, считает руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозированияЭкспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Екатерина Соколова.

«Все эти решения направлены на обновление и ускорение «социальных лифтов». Снижение квалификационных требований происходит прежде всего на входе на госслужбу, для младших сотрудников, тех, кто занимает младшие и средние должности, — рассказала Екатрина Соколова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — На мой взгляд, это очень важный сигнал для всего рынка труда, в том числе и корпоративного, который очень часто использует дискриминационные требования. «Имейте два года стажа, и мы смело возьмем Вас работать. А если Вы пока просто талантливый выпускник ВУЗа, идите и где-нибудь наберите два года стажа». А где человек должен набрать этот стаж?»

По мнению эксперта, Президент РФ своим решением дает очень четкий сигнал рынку труда, о том, что «надо пересматривать эти требования, пришло время для более динамичных карьерных лифтов».

«Второе снижения требований к стажу относится к ситуации продвижения по службе. Оно позволяет более динамично строить карьеру — вы понимаете, что вам не надо будет 6 лет сидеть на одной должности, а при определенных успехах, при хороших показателя и грамотном подходе Вы сможете сделать более быструю карьеру. А это очень важно. Динамики и «свежего ветра» долгое время не хватало», — отметила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ.

«Что же касается кадрового конкурса «Лидеры России», очевидно, что интерес к нему очень велик. У нас сейчас довольно много конкурсных механизмов, но в данном случае очень важен сигнал к соревновательности новых управленцев. Это современные кадровые механизмы. На госслужбе и во многих других системах кадры существуют лишь как «кадровый учет», заполнение трудовых книжек и тому подобное. Но у нас нет как такового HR, работы с кадровым потенциалом внутри организации, работы с так называемым «человеческим капиталом». В корпоративном секторе это есть, а гражданском, в том, что работает конкретно на интересы граждан и страны это до недавнего времени не очень хорошо работало. Одно время была введена практика замещения должностей по конкурсу, а теперь создается полноценная и планомерная система. Мы видим, что можно использовать механизм ротации, систему «крутящихся дверей», когда на госслужбу привлекаются люди из бизнеса, с современными подходами, со своими знаниями и опытом», — завершила свой комментарий Екатерина Соколова.

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