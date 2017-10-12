Калуга, 12 октября, 2017, 19:21 — ИА Регнум. 12 октября в Калуге состоялось совещание рабочей группы, на котором обсудили ход реализации мероприятий по внедрению единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Его провел председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов и Антон Дроздов

Участие в заседании приняли калужский губернатор Анатолий Артамонов, члены правительства области, начальник департамента федеральных государственных проектов Пенсионного фонда Российской Федерации Елена Петина, председатель региональной общественной палаты Галина Донченкова, профильные специалисты.

Открывая встречу, Антон Дроздов отметил, что Калужская область наряду с Алтайским краем и Республикой Башкортостан вошла в число трёх пилотных регионов России, включившихся в работу по созданию ЕГИССО.

«Эту систему мы начали создавать ещё в прошлом году: отработали ряд направлений, сделали прототип. Ваш регион согласился рассмотреть все вопросы, связанные со взаимодействием различных органов уровня субъекта с федеральными органами по обмену информацией. Цель этой работы — обеспечить учет социальных прав граждан, которые предоставляются государством, регионом и муниципалитетом», — подчеркнул он.

Приветствуя участников встречи, губернатор Анатолий Артамонов проинформировал, что на развитие социальной сферы в Калужской области ежегодно направляется более 60% расходной части бюджета. Одним из приоритетных направлений социальной политики является государственная поддержка пожилых людей, ветеранов войны и труда, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей. Пособия, компенсации и доплаты получает каждый третий житель региона. На эти цели в текущем году выделено более 6 млрд рублей.

Говоря о сотрудничестве с Пенсионным фондом России в части реализации социальных программ, глава области выразил благодарность руководству фонда за поддержку инициатив, позволяющих улучшить материально-техническую базу организаций социального обслуживания населения. Он также отметил растущее качество работы с людьми, чему способствует переход на современные стандарты оказания услуг (в том числе через МФЦ), использование передовых электронных технологий. Важными направлениями взаимодействия, по словам Анатолия Артамонова, также могут стать легализация «теневой» заработной платы, сокращение неформальной занятости, своевременность и полнота уплаты страховых взносов.

Пресс-служба правительства Калужской области На совещании рабочей группы

Губернатор акцентировал внимание на требовании президента России Владимира Путина об оказании адресной помощи.

«Средства должны получать те, кто в них нуждается. В этой связи ценным для нас является участие региона в качестве пилотной территории для внедрения Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Этот электронный ресурс позволит нам получить полную и достоверную информацию о социальном обеспечении каждого жителя области, что положительно скажется на качестве региональной социальной политики», — сказал губернатор.

В докладе министра труда и социальной защиты области Павла Коновалова отмечалось, что органами исполнительной власти региона, оказывающими социальную поддержку, направлены заявки в соответствующий департамент ПФР на регистрацию в качестве поставщиков информации в ЕГИССО. На базе отдела социальной защиты населения Износковского района подготовлен опытный вариант реестра локальных мер соцподдержки поставщиков данной информации. В органы соцзащиты региона направлены разъяснения по формированию реестров локальных мер. Предполагаемое количество услуг достигнет 470 единиц, из которых 210 будут относиться к министерству труда и социальной защиты области. Заключены соглашения с ПФР на проведение сверки сведений о наличии у граждан СНИЛС. Следующим этапом будет выгрузка фактов назначения мер социальной поддержки.

В настоящее время регион уже приступил к опытной эксплуатации системы. Создание её регионального сегмента завершится к концу 2017 года. С 1 января 2018 года начнётся её полноценная эксплуатация.

В числе рассмотренных вопросов — взаимодействие органов Пенсионного фонда России с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общественной палатой региона по вопросам подготовки к внедрению ЕГИССО в пилотных регионах и готовности к проведению её опытной эксплуатации.

Подводя итог встречи, Антон Дроздов положительно оценил работу, проводимую в регионе по формированию ЕГИССО, и выразил надежду на эффективную реализацию всех намеченных планов.

В свою очередь Анатолий Артамонов попросил коллег проявить в этой работе максимальную целеустремленность.

«На регион при реализации любого пилотного проекта возлагается ответственность — от участника во многом зависит успех замысла. В данном случае речь идёт о проекте Пенсионного фонда России, который касается примерно каждого третьего гражданина нашей страны. ПФР возлагает надежды на то, что будет существенно повышена эффективность взаимодействия с органами власти, а контакты с населением будут осуществляться более быстро. Наша задача — сделать всё необходимое, чтобы этот проект на территории нашей области был реализован качественно», — резюмировал калужский губернатор.