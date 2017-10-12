Пхеньян, 12 октября, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи признали итоги референдума о самоопределении в Крыму и воссоединение полуострова с Россией отвечающими международному праву. Об этом 12 октября сообщается на странице посольства России в КНДР в социальной сети Facebook.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

По информации посольства, северокорейское издательство «Научная энциклопедия» выпустило новый политический Атлас Мира, в котором Крым обозначен как часть Российской Федерации.

«Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что КНДР «официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации».

«Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов», — добавили в посольстве.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 90% жителей высказались за выход из состава Украины. Новые власти в Киеве, пришедшие в результате государственного переворота, отказываются признавать волеизъявление жителей полуострова.