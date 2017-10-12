Москва, 12 октября, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Выход США из ЮНЕСКО (Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) логически вытекает из финансовой задолженностью Вашингтона в бюджет этой международной организации, сообщила 12 октября журналистам посол МИД России по особым поручениям Элеонора Митрофанова.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации Элеоноры Митрофановой, США с 2011 года фактически перестали платить свои взносы и в последние годы членство Вашингтона в ЮНЕСКО не приносило организации никакой пользы.

Посол МИД России по особым поручениям отметила, что образовавшийся долг надо было либо реструктурировать и выплачивать, либо выходить из организации совсем.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что США выходят из ЮНЕСКО по причине озабоченности Вашингтона нарастающей задолженностью по взносам, «необходимостью фундаментальных реформ в организации и продолжающимся антиизраильским уклоном в ЮНЕСКО».