Ярославль, 12 октября, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Ярославское УФАС России требует от ПАО «Сбербанк России» привести в соответствие реальную ставку по ипотечному кредиту с рекламируемой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Pixabay.com

Житель Ярославля рассчитывал получить ипотечный кредит на условиях, указанных в рекламе на сайте банка, которая предусматривает «Приобретение готового жилья» по процентной ставке 10,25%. Однако, когда гражданин пришел в отделение банка за заключением договора, процентная ставка для него составила 11%. Он возмутился таким «обманом» и пожаловался в антимонопольную службу.

Региональное УФАС выдало в адрес ПАО «Сбербанк России» предупреждение о необходимости прекращения нарушения Закона о защите конкуренции. Ярославское УФАС России потребовало изменение процентной ставки по кредитному договору в соответствии с размещенными на официальном сайте ПАО «Сбербанк России» условиями указанного договора в размере 10,25%.

«Не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение в отношении качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Активность ярославца поддержали в ярославском отделении Банка России.

«В данной ситуации гражданин продемонстрировал прекрасный пример поведения финансово грамотного человека, который знает свои права и готов их защищать. В результате он получит ту услугу, за которой он пришел в банк, следуя его рекламе. Такая позиция, безусловно, будет способствовать соблюдению участниками финансового рынка требований действующего законодательства», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего отделением «Ярославль» ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Ефремов.

О выполнении требований антимонопольной службы сотрудники Сбербанка должны доложить в течение двух недель.