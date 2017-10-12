Москва, 12 октября, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Северный Кавказ — район с потрясающими ландшафтами, чистым воздухом и полезными источниками, а также с многолетней национальной историей и культурой! 11 октября для пассажиров Московского метрополитена открылась фотовыставка #СеверныйКавказ_7историй, которая отразит взгляд на Кавказ семи молодых и талантливых фотографов: по одному из каждого субъекта СКФО.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Василина Акиньшина лично представила свои работы

Торжественная церемония открытия сопровождалась речью заместителя министра России по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. Он отметил, что у многих москвичей сформировались определённые стереотипы относительно этого региона, однако в его развитие вкладывается очень много сил и выделяются немалые суммы из федерального бюджета.

«Есть замечательный макрорегион нашей страны — Северный Кавказ, где живут потрясающие люди, где великолепная природа, где много тайн и исторических загадок. К сожалению, восприятие Северного Кавказа — это в основном стереотипы, которые сложились в новейшей истории. Сегодня Кавказ — это край гостеприимных людей, природы, от которой захватывает дух, мест, куда хочется приезжать снова и снова. Мы хотим, чтобы максимальное количество людей было вовлечено в эту историю, прониклось красотой и возможностями Северного Кавказа. И надеемся, что хештег #СеверныйКавказ_7историй, ставший названием выставки, сформирует гигабайты информации, которая по разным каналам будет передаваться от человека к человеку и рассказывать о Северном Кавказе», — поделился Михаил Развожаев.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Выступление заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева

На вопрос, как такие мероприятия могут повлиять на приток туристов в регион, заместитель министра ответил:

«Идея этой выставки не только в привлечении туристов на Северный Кавказ. Здесь вопрос в общем восприятии этого региона нашей страны. Ведь в чём главная задача нашего министерства? Оно было создано три года назад, и мы поставили цель — заняться усиленным экономическим развитием. Люди боятся инвестировать, даже боятся приезжать на деловые переговоры и отдыхать на горнолыжных курортах. А при этом в курорты Северного Кавказа вложены большие средства, мы всеми силами стараемся их развивать. Есть большое количество мест для отдыха, для туристов. Но людям мешают стереотипы. Поэтому в 2016 году мы вместе с информационным агентством ТАСС разработали специальную программу для изменения имиджа Северного Кавказа на федеральном уровне. Потому что люди этого региона живут уже совсем по-другому, и об этом надо говорить».

В день открытия на работы молодых талантов приехали посмотреть заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Роман Скорый, первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, председатель Общественного совета при Минкавказа России Анвар Гаджиев, заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Александр Копнов, руководство постоянных представительств при президенте Российской Федерации Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Чеченской Республики, члены Общественного совета при Минкавказа России. Некоторые авторы снимков, предоставленных для выставки, также присутствовали на её открытии. Через свои фотоработы они рассказали собственные истории про Северный Кавказ, показав его таким, каким видят и чувствуют его каждый день. Вадим Ветров представлял Ставропольский край, Магомед Шапиев — Республику Дагестан, Евгений Шивцов — Республику Ингушетию, Василина Акиньшина — Кабардино-Балкарию, Ренат Урусов — Карачаево-Черкесию.

«Сейчас наш проект разработан на три года. В прошлом году мы делали ряд мероприятий, в том числе и выставку исторических снимков фотографов ТАСС с 1917 года по 2017. В этом году мы решили сделать проект семь историй: отобрали семь раскрученных в блогосфере фотографов, которые имеют свои блоги в Instagram или Facebook и выкладывают свои работы.

Эта выставка будет месяц в Москве, а потом поедет по 14 городам-миллионникам. Мы надеемся на большой отклик в интернет-сообществе. И ещё в этом году в рамках совместного проекта с ТАСС запланированы мероприятия с поездками на Северный Кавказ, с информационным освещением событий того региона, с привлечением журналистов и блогеров.

Через три года посмотрим результаты, но наша цель — увеличить в разы количество людей, которые получают достоверную информацию о Северном Кавказе. И чтобы каждый текст или фотография имели не тенденциозный характер, а объективный — показывали объективно то, что там происходит», — резюмировал Михаил Развожаев.

Экспозиция продлится до 11 ноября. Все желающие в режиме работы Московского метрополитена могут ознакомиться с работами фотографов и поделиться впечатлениями с хештегом #СеверныйКавказ_7историй.