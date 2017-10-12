Курган, 12 октября, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Парламентарии Курганской области в скором времени рассмотрят законопроект, упрощающий процедуру подключения предприятий к газораспределению. Однако против законодательной инициативы выступил Ростехнадзор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru Строительство газопровода

Инициатором упрощенной схемы подключения к газопроводу стало АО «Газпром газораспределение Курган». Проектом закона предлагается отменить для газораспределительных организаций обязательное разрешение на строительство и реконструкцию газопроводов с рабочим давлением до 1,2 мегапаскаля включительно. Ранее было узаконено отсутствие требования разрешения на строительство при сооружении газопроводов низкого давления до 0,03 мегапаскаля — это касается населения. Предприятия области получают давление 0,6 и 1,2 мегапаскаля и подключение газопровода для них серьезная волокита и головная боль.

Законопроект призван облегчить, ускорить и удешевить подвод сети газораспределения до предприятий. Это привлечет потенциальных потребителей природного газа к переходу на более дешевый вид энергоносителя, прибавит инвесторов.

Соответствующее положение уже реализовано в законодательстве республики Коми, Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Московской, Челябинской, Тюменской, Рязанской, Сахалинской областей.

На комитете Курганской областной думы по экономической политике 12 октября генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов пояснил, что с принятием законопроекта срок техприсоединения организаций к газопроводу сократится в два раза, а его стоимость — в три раза.

Но участвовавший в работе комитета представитель департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Борис Чепурной заявил, что в случает принятия поправок возникнут проблемы с безопасностью газопроводов. Неполучение разрешения на строительство влечет за собой необязательность прохождения госэкспертизы, напомнил он.

Представитель Уральского управления Ростехнадзора Павел Москвин пояснил, что с отменой разрешения на строительство появится обязанность проходить другую экспертизу — промышленной безопасности. Такая экспертиза длится до трех месяцев и стоит практически те же деньги, которые собираются сэкономить принятием законопроекта.

Отметим, что одно из важных условий, которое ставит инвестор, заходя в регион или муниципальное образование, — это газификация. Об этом неоднократно говорилось на встречах губернатора Курганской области Алексея Кокорина и председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова. По данным ПАО «Газпром», в Зауралье на сегодня довольно низкий уровень газификации и составляет 48%, тогда как по России данный показатель — 67,2%.