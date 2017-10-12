Москва, 12 октября, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Если транспортный налог нужен для того, чтобы сохранить дороги в надлежащем виде, то можно предложить еще несколько платежей и обложить ими граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 октября заявил зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов в ходе обсуждения пяти оппозиционных законопроектов об отмене транспортного налога.

Иван Шилов ИА REGNUM Лабутены

«Если вводится плата в виде транспортного налога на четырехколесный транспорт, то почему не ввести и на двухколесный, на велосипед?» — возмутился Нилов.

По его словам, двухколесный транспорт также наносит вред дорожному покрытию, и раз фракция «Единой России» не поддерживает законопроекты по отмене транспортного налога, то его можно было бы расширить до абсурда.

«Посмотрите, что делают с покрытиями и тротуарами дамские шпильки: может быть, плату на «лабутены» надо ввести? Ведь тротуары тоже надо ремонтировать, посмотрите, что с ними летом происходит. Наверное, поэтому у нас меняют асфальт на прочную плитку, чтобы ее долго пришлось царапать», — заявил Нилов.

В Госдуме проходит обсуждение пяти оппозиционных законопроектов об отмене транспортного налога. Самая многочисленная фракция Госдумы — «Единая Россия» — выступила против принятия каждого из пяти законопроектов.