Москва, 12 октября, 2017, 17:52 — ИА Регнум. «Ростелеком» предложил властям Москвы рассмотреть возможность использования Национальной биометрической платформы для внедрения нового способа оплаты проезда в столичном метрополитене. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский на конференции «Взгляд в цифровое будущее» 12 октября в Сочи.

geralt Биометрия

По его словам, «Ростелеком» уже обсуждает инициативу с правительством Москвы, в частности с департаментом информационных технологий, но о конкретных решениях пока речи пока не идёт, так как это лишь «мысли и идеи».

Осеевский отметил, что видит большие перспективы в использовании Национальной биометрической платформы, и высказал мнение, что система идентификации сможет применяться в самых различных сферах жизни, например, в медицине.

Что же касается оплаты проезда в общественном транспорте, по словам Осеевского, подобная система уже применяется в Китае: пассажир входит в транспорт без каких-либо карточек, его личность идентифицируется автоматически, после чего оплата списывается с его специального счёта.

По мнению главы «Ростелекома», в московском метро такой подход позволил бы ускорить проходимость при большом пассажиропотоке.

Напомним, о создании в стране Национальной биометрической платформы — единой системы биометрических данных — стало известно весной 2017 года. Летом концепция проекта и «дорожная карта» по его реализации были утверждены Минкомсвязью. Предполагается, что оператором платформы будет «Ростелеком».