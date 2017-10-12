Москва, 12 октября, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Анна Кумицкая победила в номинации «Вызов — политика и экономика» (репортаж). В конкурсе участвовали три публикации Анны Кумицкой. Это материал «Туризм с барьерами», в котором рассказывается об усилиях воронежских общественников адаптировать туристические маршруты для маломобильных граждан.

Анна Кумицкая

Кроме того, среди текстов-победителей — материал «Откуда долги, брат: что в силе остановить мошенничество в брянских УК» и статья «Гладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту», в которой рассказывается о ситуации, сложившейся вокруг Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Здесь представители общественности протестуют против решений директора учреждения Игоря Конышева, назначенного министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Всего в 2017 году на конкурс поступило 522 работы из 86 населенных пунктов и 251 СМИ Российской Федерации. Работы принимались по четырем номинациям: «Вызов — политика и экономика», «Вызов — портрет современника», «Вызов — Год экологии» и «Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения». В каждой из номинаций выбрано по четыре победителя.

Конкурс организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Международным пресс-клубом.

ИА REGNUM отмечает, что Анна Кумицкая уже становилась победителем конкурса «Вызов 21 век» в 2014 году (номинация «Политика и экономика»).