Ярославль, 12 октября, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Чтобы попасть на прием к мэру Ярославля Владимиру Слепцову, посетителям необходимо оставить в приемной личные вещи: телефоны, компьютеры и даже женские сумочки. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Фото с официальной страницы мэрии Ярославля в Facebook Владимир Слепцов

Требования мэра распространяется не только на сотрудников мэрии, депутатов, но и простых посетителей, записавшихся на прием. Для ярославцев это очень непривычно, поскольку ранее они с таким никогда не сталкивались.

Вполне возможно, что причиной столь необычных мер являются опубликованные в интернете аудиозаписи переговоров Владимира Слепцова с предпринимателями города, из содержания которых можно предположить, мэр Ярославля понуждал представителей бизнеса к «добровольным» взносам на развитие города. Однако насколько законны эти новые правила посещения кабинета градоначальника?

«Это желание принимающей стороны. Если люди соглашаются, то все законно. Такая просьба и согласие не противоречит никаким законам. Но человек может отказаться и сказать: «Раз вы мне не доверяете, то почему я должен доверять вам? Мало ли что вы можете положить в мои личные вещи, пока меня нет рядом». А вообще, статья 27.7 КоАП РФ прописывает как проводится личный досмотр и кем. Сотрудники мэрии проводить личный досмотр не имеют права», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Евгений Шприц.

С ситуацией изъятия личных вещей сталкивался адвокат, депутат муниципалитета Ярославля VII созыва Михаил Писарец.

«Я сталкивался с тем, что на совещании с Владимиром Слепцовым требовали отключать сотовые телефоны. Но это понятно — он человек занятой и надо порешать вопросы побыстрее, чтобы не отвлекали его разговорами. Когда я приходил в СИЗО на встречу с Евгением Урлашовым, то администрация изолятора тоже изымала у меня телефоны, диктофоны. Адвокат имеет право приносить телефон и диктофон и пользоваться для рабочих записей техникой. Мы не можем передавать их подследственным, но сами пользоваться можем. Тогда даже возбуждали административное дело против меня. И я, кстати, выиграл суд против администрации СИЗО», — поделился своим опытом с корреспондентом ИА REGNUM Михаил Писарец.

Адвокат Сергей Голубенков твердо убежден, что если такое требование прописано во внутреннем регламенте мэрии, то оно ни в коем разе не касается людей в ней не работающих: «это все равно, что с пришедших в УВД требовать иметь на голове фуражку».

«Если чиновник опасается возможности скрытой записи, то ему достаточно предупредить участников встречи о незаконности ведения любой записи без его согласия — такие действия противоправны за исключением особых случаев. Однако правила посещения могут предписывать сдачу личных вещей, таких примеров много. Я не знаю, установлены ли такие правила мэрией Ярославля. С другой стороны, если проведение встреч никак не регламентировано, то гражданин может отказаться оставить свои личные вещи, и тогда чиновник столкнется с коллизией — либо пропустить человека без отбора вещей, либо отказать в приеме. Последнее нарушит конституционное право граждан на получение информации от органов власти», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM юрист Светлана Земскова.

Сенатор Анатолий Лисицын не стал давать оценку инициативе Владимира Слепцова, но рассказал, что в его бытность губернатором Ярославской области личный досмотр посетителей сотрудники его приемной не проводили, а лично он к Владимиру Слепцову приходит с телефоном в кармане.

Пресс-секретарь мэра Оксана Камбович пообещала уточнить у Владимира Слепцова об условиях проведения встреч с ним.