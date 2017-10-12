Одесса, Украина, 12 октября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Судно «Виктория» доставило вторую партию угля для Украины в одесский порт «Южный», объемом 60 тыс. тонн, сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-службу «Морского торгового порта «Южный» 12 октября.

Исполняющий обязанности директора порта Виталий Жуковский сказал, что в октябре планируется прибытие еще двух судов общим объемом около 200 тыс. тонн.

«В октябре предприятие планирует проработать еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 тысяч тонн», — сказал Жуковский.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что США отгрузили вторую партию антрацита для Украины.

ПАО «Центрэнерго» заключило контракт с американской компанией Xcoal Enegry & Resources на поставку 700 тыс. тонн угля до конца 2017 года в порт «Южный».

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Первая партия антрацита, объемом 63 тыс. тонн, прибыла 13 сентября. Первые поставки угля обходятся Киеву в $113 за тонну, тогда как российский уголь стоит примерно $80.

Напомним, в январе 2017 года украинские националисты заблокировали железнодорожные пути, по которым шел уголь из ДНР и ЛНР. В результате всего предыдущего отопительного сезона на Украине действовал режим чрезвычайного положения. Для подготовки к новому отопительному сезону Киеву пришлось покупать не самый дешевый уголь из США.