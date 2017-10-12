Волгоград, 12 октября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. В Волгоградской области определён минимальный размер взноса за капремонт многоквартирных домов на 2018 год. Соответствующий закон, устанавливающий сумму платы, был принят сегодня, 12 октября, на заседании Волгоградской областной думы, передаёт ИА REGNUM.

Ремонт

Парламентарии решили не увеличивать размер взноса, а оставить его на уровне 2017 года — 5,9 рубля за квадратный метр общей площади помещения в месяц. Напомним, что такую же сумму жители региона платили и в 2016 году.

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Рекомендована заморозка: Взносы за капремонт для волгоградцев не возрастут

Как пояснили в областном парламенте, основание для принятия такого решения послужили нынешняя экономическая ситуация в области и рекордно низкие темпы инфляции. Большинство народных избранников посчитали, что повышение взноса за капремонт при таких условиях нецелесообразно.

«Кроме того, проведенная накануне экспертная оценка показала, что доступность взносов для жителей Волгоградской области в настоящее время находится на оптимальном уровне», — отметили в думе.

Между тем такое решение не скажется на дальнейшей реализации программы капитального ремонта многоквартирного имущества — недостатка средств для выполнения всех запланированных на 2018 год работ региональный Фонд капитального ремонта испытывать не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, «заморозить» взносы за капитальный ремонт жилья в Волгоградской области парламентарии решили в 2016 году.

«Мнение всех участников обсуждения было единодушным — в сегодняшних экономических условиях плату за капитальный ремонт многоквартирного жилья повышать не нужно. Считаем, что увеличение нецелесообразно», — отметил тогда в ходе обсуждения законопроекта руководитель профильного комитета областной думы Евгений Шаманаев.

Годом ранее — в 2015 году — рост платы по взносам за капремонт составил 16%. Один квадратный метр жилья стал обходиться жителям региона в нынешних 5,9 рубля вместо 5,09 рубля.