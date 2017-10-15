Ростовская область, 13 февраля, 2006, 13:36 — ИА Регнум. В честь 63-й годовщины освобождения Ростова-на-Дону от немецких захватчиков, которая празднуется 14 февраля, в минувшее воскресенье военно-исторический клуб "Южный фронт" провел реконструкцию боя за Ростов на военном полигоне "Дон - 25", на реальном месте боя Миус-фронта.

Как сообщил ИА REGNUM председатель военно-исторического клуба "Южный фронт" Николай Щербина , в реконструкции боя были задействованы силы еще двух военно-исторических клубов - ростовского клуба им. Платова и военно-исторического клуба города Шахты.

В общей сложности, созданием батальных сцен занимались 100 военных историков - реконструкторов, были задействованы силы учебного батальона СКВО, 2 единицы техники: ЗИС-5, БТР - 40, 45-миллиметрвоое орудие и стрелковое оружие.

Помощь военным историкам в создании исторического боя оказали зам. командующего СКВО по вооружению генерал-лейтенант Вячеслав Головченко, начальник автослужбы СКВО генерал-майор Владимир Лесняк .

По словам Николая Щербины, с 23 февраля по 9 мая военно-исторические клубы области проведут на территории Таганрога, Шахт и Тацинского района еще несколько реконструкций, все батальные сцены будут восстановлены на месте реальных событий Великой Отечественной войны.