* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 12 октября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Правительственные силы Ирака ликвидировали более 1300 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе военной кампании в районе северного города Хавиджа, заявили в оборонном ведомстве Ирака, 12 октября сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики

«В общей сложности 7200 квадратных километров территории (в районе города Хавиджа) были освобождены. Правительственные силы уничтожили 1316 боевиков», — сообщил представитель ВС Ирака бригадный генерал Яхья Расул.

С момента начала операции по освобождению города Хавиджа в провинции Киркук ВВС коалиции совершили многочисленные атаки позиций боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил официальный представитель международной коалиции Райан Диллон.

Напомним, операция по освобождению города Хавиджа началась 21 сентября 2017 года. Западная коалиция совершила 284 рейда в рамках поддержки правительственных сил Ирака.

Ранее власти Ирака сообщили о полном освобождении города Хавиджа от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики потеряли свой последний оплот на севере Ирака.