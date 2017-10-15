Киев, 15 октября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Поправки в закон об образовании, подписанные Петром Порошенко, стали причиной крайне жесткой реакции со стороны окружающих стран. О том, как продолжают развиваться события вокруг нового украинского закона об образовании, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мышь. Украина

Принятый ради борьбы с русским влиянием и ради выращивания «подконтрольной» нации закон, запрещающий преподавание на любых языках, кроме украинского, вызвал негодование не только русскоязычного населения, но и среди многочисленных национальных меньшинств. Почувствовали себя дискриминированными и возмутились венгры, румыны, поляки. Закон добавил негатива к уже имеющемуся после объявленной ранее героизации гитлеровских прихвостней.

В авангарде борьбы с нацистским законом об образовании стала Венгрия. Венгерский МИД заявил, что заблокирует все инициативы Киева и любое движение Украины в направлении евроинтеграции. На намеченной на 16 октября встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС будет обсуждаться в том числе скандальный украинский закон. По мнению Будапешта, принятие такого закона достаточно для расторжения соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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