Лондон, 12 октября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Европейского Союза усложнит работу автомобильной компании Aston Martin, особенно если обе стороны (Великобритания и ЕС — прим.ред.) не смогут обеспечить благоприятные условия для торговли. Об этом заявил исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер, сообщило сегодня, 12 октября, агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Европейского Союза

Наш бренд в значительной степени связан с Великобританией, поэтому нам будет сложно рассматривать производство в других местах», — рассказал Палмер.

Однако он отметил, что затраты на Brexit могут быть компенсированы более слабым британским фунтом и способностью клиентской базы Aston Martin поглощать расходы на тарифы.

Энди Палмер также подчеркнул, что одной из проблем компании является необходимость перехода на более экологичные двигатели.

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По его словам, Aston Martin предложит гибридные варианты всех своих моделей и выпустит ограниченную партию из 155 автомобилей RapidE в 2019 году, которые будут служить «испытательным флотом» для разработки будущего поколения электрических автомобилей.

«Мечта о том, что каждое транспортное средство в 2040 году будет электрическим, не осуществится», — прогнозирует Палмер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.