Белгород, 12 октября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Суд признал директора Добросельской общеобразовательной школы Белгородской области Аллу Анпиловоу и двух воспитателей летнего школьного лагеря виновными в совершении преступлений, повлекших гибель 10-летнего школьника, который утонул в реке, и приговорил их к лишению свободы сроком от двух до трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области 12 октября.

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Суд установил, что в мае 2016 года директора школ Грайворонского района были проинформированы в отделе образования о запрете купания школьников, посещающих детские лагеря. 20 июня 2016 года Анпилова, зная о запрете, разрешила вывезти группу детей в возрасте от 6 до 14 лет на автобусе для купания на реке в село Замостье. Место купания директор указала сама, но пляж не был обустроен должным образом. Группу сопровождали два воспитателя.

После выхода детей на берег обнаружилось, что 10-летний воспитанник отсутствует. Его вытащили на берег, но жизнь спасти так и не удалось.

Директор Алла Анпилова приговорена к трем годам лишения свободы и два воспитателя получили по два года лишения свободы. Всем троим запрещено заниматься преподавательской деятельностью три года.