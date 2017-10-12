Москва, 12 октября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Объём поддельных денежных купюр в России в 2016 году снизился на 15%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежные купюры

«Чаще всего подделываются пятитысячные купюры. Но в целом мы видим снижение объёма подделок в 2016 году где-то на 15%», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что банки уделяют большое внимание защите от фальшивых банкнот. В новых купюрах, по словам главы ЦБ, также уделено внимание безопасности.

Напомним, 12 октября Банк России объявил о введении в оборот новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.

Выпустить такие банкноты было решено еще в 2016 году. Варианты оформления купюр выбирались в ходе конкурса, в котором участвовали около пяти тысяч достопримечательностей, являющихся символами 1113 российских городов. По результатам для оформления банкноты в 200 рублей были выбраны символы Севастополя, для купюры в 2000 рублей — Дальнего Востока.

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