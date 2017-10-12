Оренбург, 12 октября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В ходе обследования участков площадью около 37 тыс. га в Оренбургской области сотрудниками регионального управления Россельхознадзора были выявлены нарушения при использовании земельных участков общей площадью 19,14 тыс. га, сообщила 12 октября пресс-служба ведомства.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

По результатам проверок было выявлено 30 нарушений земельного законодательства, прежде всего, федерального закона № 354-ФЗ от 03.07.2016 года, устанавливающего ответственность землевладельцев при неиспользовании земель по целевому назначению или при использовании с нарушением законодательства Российской Федерации.

«С августа 2016 года по 1 октября 2017 года Управлением проведено 56 контрольно-надзорных мероприятий в отношении собственников и владельцев неиспользуемых земельных участков <…> вынесено постановлений о наложении административных наказаний в виде штрафов на сумму более 5,5 млн. рублей», — говорится в сообщении.

Владельцам необрабатываемых земельных участков в нескольких районах и населенных пунктах Оренбуржья выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В результате мероприятий в сельскохозяйственный оборот введено более 8,3 тыс. га.

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Как отметили в ведомстве, в случае установления нарушения законодательства материалы административных дел в отношении владельцев направляются в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области для перерасчета налоговой ставки.

Должностные лица управления Россельхознадзора продолжают работу по настоящий момент. Контрольно-надзорные мероприятия ведут проверку трех юридических лиц в Александровском, Акбулакском и Светлинском районах Оренбургской области.

Ранее сотрудники Россельхознадзора Оренбургской области пресекли ввоз более двух тысяч тонн подкарантинной продукции.