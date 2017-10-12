Киев, 12 октября, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины являются единственной в мире армией, в сухпайке которой присутствует первое блюдо. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко во время осмотра общежития для военных в Киеве, сообщает 12 октября «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

Украинский лидер попробовал блюда, приготовленные из солдатского сухого пайка, и отметил, что это — «новое поколение пищевого обеспечения». Журналистам он предложил на выбор борщ или суп из гречки.

«Из сухпайка! Представляете? На сегодняшний день ни одна армия мира не использует первое блюдо в сухом пайке. Мы первые», — сказал Порошенко.

Он пояснил, что полноценную пищу невозможно сделать из «консервы в поле», однако военным нужно качественное питание. Сухой паек позволит солдату полноценно питаться без ограничения во времени, заключил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал «отрубать руки» за воровство в армии. Таким образом он прокомментировал задержание замминистра обороны Украины Игоря Павловского и директора одного из департаментов военного ведомства Владимира Гулевича, подозреваемых в растрате.

Порошенко подчеркнул, что армия является одним из самых очевидных достижений украинской власти за три года и предметом его личной гордости. Расследование в отношении задержанных чиновников должно быть завершено как можно скорее, отметил он.