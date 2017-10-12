Москва, 25 ноября, 2014, 14:29 — ИА Регнум. Делегация Минсельхозпрода Белоруссии 25 ноября направляется в Москву на переговоры по решению проблемы пресечения Россельхознадзором контрабанды продовольствия из Белоруссии. Об этом 25 ноября в Минске заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Богданова, о претензиях Россельхознадзора к «белорусскому продовольственному оффшору» официальный Минск узнал несколько дней назад, поэтому делегация Минсельхозпрода РБ надеется выяснить положение дел в Москве и разобраться с внезапно возникшими проблемами «в ближайшее время». Богданов усомнился в обоснованности претензий Россельхознадзора, отметив, что белорусские лаборатории не подтверждают заключений российских экспертов о заражении белорусского продовольствия, что стало причиной запрета на поставки в РФ продукции почти полутора десятков белорусских предприятий (в т.ч. около десятка государственных). В то же время, отметил Богданов, решение проблемы ограничений поставок продовольствия из Белоруссии в Россию «находится в компетенции Евразийской экономической комиссии», и поэтому в белорусско-российский конфликт вмешается ЕЭК.

Представитель Минсельхозпрода РБ заявил также о возможности перенаправления поставок белорусского продовольствия с российского рынка на иные, отметив, что работа по диверсификации экспорта белорусской стороной ведётся. В частности, Богданов проинформировал о подписании в Минске меморандума о взаимопонимании между Минсельхозпродом Белоруссии и аналогичным ведомством Эстонии, что, по его словам, позволит увеличить объёмы переработки рыбы и другого сырья, сертифицировать продукцию и экспортировать её в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября пресс-служба Россельхознадзора сообщила: в целях предотвращения попыток незаконных поставок на территорию России продовольствия с использованием схемы ложного транзита с 24 ноября транзит продовольствия из Белоруссии в Казахстан будет осуществляться только при условии прохождения российского таможенного контроля. Вскоре, 24 ноября Россельхознадзор попросил Минсельхозпрод Белоруссии с 30 ноября прекратить оформление продовольственного транзита через Россию (в т.ч. в Казахстан) и отменить все ранее выданные разрешения. До этого Россельхознадзор систематически информировал (в т.ч. Минсельхозпрод РБ) о потоке контрабанды с территории Белоруссии, а также о зараженной продукции белорусского производства, поставляемой на российский рынок.