Калуга, 12 октября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2017 года калужские таможенники пополнили бюджет региона на 34 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября сообщил заместитель начальника Калужской таможни Константин Меркешкин.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР Верещагин

По его словам, с начала 2017 года отмечен общий рост экономических показателей таможни в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Так, грузооборот увеличился на 37% и составил более 1,18 млн. тонн, внешнеторговый оборот со странами дальнего и ближнего зарубежья вырос на 30% и составил около 3,22 млрд долларов США.

Для производства декларирования товаров к таможенникам обратились 769 участников внешнеэкономической деятельности. Таможенными постами выпущены 52 тыс. деклараций на товары. Количество товаров превысило показатели за аналогичный период 2016 года на 24%.

«Калужской таможней принято 1038 решений по классификации товаров и 4029 решений по таможенной стоимости. В результате принятых решений взыскано таможенных платежей на сумму около 750 млн руб. По итогам проверочных мероприятий соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, выявлено 149 нарушений на сумму 4,98 млрд рублей», — заявил Константин Меркешкин.

Напомним, в 2016 году калужские таможенники перечислили в федеральный бюджет 45,49 млрд рублей. Общий объём задекларированных грузов составил 1367 тыс. тонн. По всем таможенным процедурам оформлено 58 719 деклараций. В 2016 году внешнеэкономическую деятельность в Калужском регионе осуществляли 675 участников, из них 663 юридических лица и 12 физических лиц.