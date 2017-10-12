Нью-Йорк, США, 12 октября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Председатель совета директоров, президент и генеральный директор одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase Джеймс Даймон отказался обсуждать с журналистами ситуацию на рынке криптовалют и биткоины в целом, сообщает телеканал CNBC.

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По его словам, он отказывается от комментариев после того, как его слова о биткоинах как о «мошенничестве» всполошили Уолл-стрит и Силиконовую долину.

«Я бы не назвал вопрос о биткоинах самым важным в мире. Но я не собираюсь больше говорить об этом», — сказал Даймон.

Ранее Даймон, входящий также в совет директоров Нью-Йоркского федерального резервного банка, назвал цифровые валюты «мошенничеством хуже, чем луковиц тюльпанов».

Говоря о биткоинах, Даймон пояснил, что это не что-то реальное, потому в итоге криптовалюты просто рухнут. Этот мыльный пузырь не имеет никакой легитимности и вскоре лопнет.

После комментария Даймона биткоин упал до сессионных минимумов (на 2%) в Нью-Йорке. Ранее ряд известных финансистов и инвесторов заявляли, что купили биткоины.

Например, Билл Миллер инвестировал 1% своих активов в биткоин в 2014 году, и выиграл десятикратно: биткоин теперь является главным капиталовложением его хедж-фонда, пишет Forbes.