Ярославль, 12 октября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Неутешительный прогноз по итогам года дал генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергей Иванов на депутатских слушаниях по бюджету на 2018 год, которые состоялись в Ярославской областной Думе 12 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Более 80% сельхозпроизводителей могут закончить год с убытками

По словам Иванова, 80% ярославских сельхозпроизводителей закончат год с убытками, и необходимо предусмотреть в региональном бюджете меры их финансовой поддержки.

На профильном комитете областной думы рассматривалось обращение объединения сельхозпроизводителей региона. Было принято единогласное решение — предложить региональному правительству при формировании областного бюджета на 2018 год увеличить финансирование госпрограмм на развитие сельского хозяйства до 400 млн рублей и зафиксировать этот показатель. Что, в принципе, по словам депутата Александра Воробьева, всего лишь вернет ситуацию на тот уровень, на котором она находилась несколько лет назад.

Однако в правительстве Ярославской области фиксировать размер помощи считают преждевременным.

«Вы знаете, что поддержка АПК является одним из стратегических направлений деятельности правительства Ярославской области. Конечно, необходимо поддерживать данное направление. Я считаю, что убранная из рекомендаций конкретная цифра — это более правильный подход. Мы бы хотели на 700 млн увеличить финансирование, но вдруг придется срезать до 400 млн? Поэтому я считаю, что обозначить это направление правильно, но цифры пока рано записывать» — ответил на предложение депутатов директор департамента финансов правительства Ярославской области Илья Баланин.

Но наиболее ярко, причем с цифрами, которые изрядно убавили оптимизма, с которым региональные власти любят рапортовать об успехах в отрасли АПК, выступил депутат Ярославской областной думы и генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Пахма» Сергей Иванов.

«По просьбе своих коллег — сельхозпроизводителей я подготовил письмо на имя губернатора и председателя Ярославской областной думы. К примеру, подписано соглашение, где «Пахма» выступила инициатором строительства молочного комплекса, есть инвесторы. Так вот, они сегодня затылочек-то чешут. Давайте приведем пример в отрасли за два года. Если у нас в 2015 году размер поддержки для госплемзаводов на маточное стадо на одну голову молочного поголовья составлял 4150 рублей, то сегодня он снизился до 2347 рублей. То есть на 56%. Нам говорили, что льготного топлива для сельхозпроизводителей не будет, но несвязанной поддержкой компенсируют тот диспаритет цен, который сложился у сельхозпредприятий. Давайте посмотрим, что получилось. В 2015 году несвязанная поддержка составляла 576 рублей, сегодня — 309 рублей на один гектар пашни. Каким-то умникам хватило ума выбросить отсюда картофель — нашу основную культуру, наш второй хлеб. Компенсация на литр молока в 2015 году составляла 2 рубля 37 копеек, в 2017 году — 1 рубль 65 копеек. И если учитывать, что с 2017 года цены на электроэнергию увеличились на 1 рубль 65 копеек за 1 кВт электроэнергии, то практически всю ставку на молоко мы подарим нашим доблестным энергетикам. Вот такая сложилась ситуация на селе», — отметил Сергей Иванов.

По словам депутата, 2017 год был сложным, но всё-таки сельхозпроизводители справились с задачами. Однако, по прогнозам, уровень рентабельности у 80% ярославских сельхозпроизводителей будет отрицательным.

«Надо с этим что-то делать. И та цифра, которая прозвучала — 400 млн рублей — это правильно, но когда-то мы с вами миллиард ведь давали», — резюмировал Сергей Иванов

Напомним, 11 октября в региональном правительстве подвели итоги участия Ярославской области в российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. В частности, ярославские чиновники анонсировали реализацию инвестиционного проекта на базе ЗАО «Агрофирма «Пахма» — создание молочной фермы на 2000 голов.