Оренбург, 12 октября, 2017, 15:33 — ИА Регнум. С начала 2017 года сотрудники Россельхознадзора Оренбургской области пресекли ввоз более двух тысяч тонн подкарантинной продукции, сообщает 12 октября пресс-служба регионального ведомства.

Скриншот страницы YouTube пользователя Dr Victor Fursov — Entomologist Beekeeper Teacher Западный цветочный трипс

«Возвращено 185 транспортных средств с подкарантинной продукцией в количестве 2,139 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что опасная продукция ввозилась из Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, ЮАР, Нидерландов, Франции и Китая. Кроме того, было уничтожено около 33,5 тонн продукции, ввозимой с нарушением российского законодательства.

В ведомстве добавили, что на складах временного хранения обнаружили также 14 случаев карантинных объектов, в том числе один случай обнаружения горчака ползучего, восемь — повилики, четыре — четырехпятнистой зерновки и один случай обнаружения западного цветочного трипса.

«За каждым из случаев возврата (уничтожения) — предотвращение реальной угрозы нашему здоровью или продовольственной безопасности страны», — заключили в ведомстве.

Всего за девять месяцев 2017 года сотрудниками оренбургского Россельхознадозра проконтролировали более 104 тыс. тонн и около 234 тыс. штук импортной подкарантинной продукции, перемещаемой в 4571 транспортном средстве.