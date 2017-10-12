Анкара, 12 октября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Представители Евросоюза — нечестные люди, а вся их жизнь — сплошная ложь, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 октября, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган. Турция

«Брюссель дает обещания, а потом не выполняет их, потому что представители ЕС являются нечестными людьми. Вся их жизнь — одна сплошная ложь. Мы никогда не видели искренности в позиции ЕС», — заявил Эрдоган.

Президент Турции сказал, что политика страны по борьбе с беззаконием и несправедливостью вызывает недовольство некоторых сил. Он считает, что сильная страна вызывает страх у врагов Анкары.

«При этом главное, что Турция становится примером и надеждой для других стран», — добавил Эрдоган.

Он также раскритиковал действия посла США в Турции и обвинил его в превышении своих полномочий в связи с прекращением выдачи виз гражданам Турции. По мнению президента Турции, действия посла должны были получить критическую оценку в Вашингтоне.

«Действия дипломата должны были натолкнуться на жесткую реакцию», — сказал Эрдоган.

Он также обвинил в США поддержке террористов оружием и попытке блокировать Турцию за счет этого с юга:

«Но когда дело касается террористических организаций, они снабжаются оружием на безвозмездной основе. Причина заключается в попытках блокировать Турцию с южного направления. Не буду озвучивать оставшуюся часть плана. Это тема отдельного разговора».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в своей речи перед парламентом лидер Турции заявил, что страна не нуждается в членстве в ЕС. В то же время Эрдоган сказал, что Турция «не станет той страной, которая сдается», подчеркнув амбиции на евроинтеграцию.