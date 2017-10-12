Москва, 12 октября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Правительственные поправки, согласно которым расходы фонда реновации Москвы на снос и строительство домов не будут облагаться налогами, следует распространить на всю экономику, уверен экономист Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 октября корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые дома

«Это правильная, разумная вещь, другое дело, что эта мера должна быть распространена на всю экономику, а отнюдь не только на фонд реновации московской мэрии», — убежден экономист.

По его словам, в переводе с сухого канцелярского языка это значит, что программа реновации будет облагаться налогом не по безумным российским законам, когда значительная часть расходов, которые компания несёт в ходе хозяйственной деятельности, не включается в себестоимость, а считается на основе безумных нормативов, которые неизвестно когда и кем придумывались. То есть не считается прибылью и не облагается налогом.

«То есть, по сути, себестоимость ваших продукции и услуг облагается налогом, а данный фонд выводится из-под этой безумной системы, и признаётся, что его расходы действительно таковыми и являются, и выводятся из-под налогообложения на налог на прибыль», — закончил свою мысль Делягин.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо налоговых послаблений для фонда реновации, льготами наделят и граждан, участвующих в программе. Их освободят от уплаты НДФЛ при получении квартиры или денежной компенсации. Кроме того, москвичи, у которых попавшие в программу реновации квартиры находились в собственности более пяти лет, смогут продать жильё в новом доме без уплаты НДФЛ.

Подробности читайте здесь: Фонд реновации Москвы освободят от налога на прибыль