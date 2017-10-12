Санкт-Петербург, 12 октября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Санкт-Петербурга сегодня, 12 октября, внесли проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец

Согласно проекту, который подготовили в Смольном, доходы Петербурга в следующем году должны достичь суммы в 538,6 млрд рублей, предполагается, что федеральный центр предоставит более 9 млрд из этой суммы. Расходы городского бюджета составят 587,5 млрд рублей, таким образом, дефицит окажется на уровне 48,9 млрд рублей, что на 20 млрд рублей меньше показателя 2017 года.

В 2019 году доходы составят 576,7 млрд, расходы — 614,1 млрд, в 2020 году — 619,8 млрд и 645,2 млрд рублей, соответственно.

Теперь документ должны рассмотреть депутаты Заксобрания, внести свои поправки, включая совместную «поправку бюджетно-финансового комитета», ожидается и традиционная поправка губернатора.

Уже известно, что на этапе второго чтения по требованию губернатора Георгия Полтавченко на финансирование метро направят дополнительно 4 млрд рублей, доведя общую сумму до 30 млрд в следующем году.

«Мы рассчитываем на конструктивный диалог с депутатским корпусом, чтобы принять этот документ в регламентные сроки», — сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров уверен, что к 1 ноября бюджет в первом чтении будет успешно принят. По его словам, все споры были разрешены еще на этапе нулевых чтений летом. Единоросс также подчеркнул, что депутатская поправка будет полностью обнародована. «Никакой тайны нет», — заявил Макаров.

На его взгляд, городу следовало бы больше средств направлять не только на строительство школ, детсадов, поликлиник, но и на транспортную логистику, а также на озеленение центра Петербурга.

«Не мешало бы скверы, парки тоже строить. Сейчас выводятся предприятия особенно из центральных районов, а что там на территории этих предприятий строится? Только жилые дома. А где поликлиники, школы, детсады, где скверы? Какова там транспортная инфраструктура, всё необходимое для жизни? Об этом надо думать», — сказал Макаров.

Заметим, согласно проекту бюджета, городские транспортные предприятия будут субсидированы на уровне, который поможет сохранить нынешние цены на проезд. При этом в последний раз, 1 января 2017 года, стоимость жетонов на метро и билетов на автобус и троллейбус поднялась сразу на 30%. Наблюдатели предполагают, что, несмотря на требования транспортных ГУПов, проезд в Петербурге не будет дорожать из-за грядущих выборов президента в 2018 году. Но Макаров отметил, что депутаты, принимая то или иное решение, руководствовались вовсе не предвыборными циклами.

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«Мы никогда не учитывали никакие предвыборные кампании. Логика одна — мы понимаем, что небогато живут у нас люди, небогато. Но в то же время понимаем, что должен быть баланс: как поменьше вынимать из кошельков наших жителей, и как дефицит не допускать большой у транспортных компаний. Мы всё это стремимся учитывать. Мы продумываем новые формы, делаем как можно меньше нагрузки на ветеранов, на тех, кто пользуется льготами, на жителей Петербурга. Гости города могут покрывать этот дефицит», — считает спикер Законодательного собрания.