Астана, 12 октября, 2017, 15:02 — ИА Регнум. В Казахстане за январе-сентябрь 2017 года объем розничной торговли составил 6,24 трлн тенге (порядка 19,31 млрд долларов США). Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года в тенге и на 20% больше в пересчете на доллары США. Такое значение получилось за счет более низкого среднемесячного курса доллара США к тенге в 2017 году. В соответствии с индексом физического объема рост составляет всего 6,4%. Данные по розничной торговле сегодня, 11 октября, опубликовал Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

Индекс физического объема

Индекс физического объема

«Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-сентябре 2017 года приходится на Алма-Ату (28,1%), Астану (12%), Восточно-Казахстанскую (9,4%) и Карагандинскую (9,1%) области», — передает ведомство.

Розничная торговля по регионам за январь-сентябрь 2017 год, млрд тенге

По данным Комитета по статистике министерства нацэкономики Казахстана

В структуре розничного товарооборота основная доля приходится на непродовольственные товары — 63,1% или 3,94 трлн тенге (примерно 0,7 трлн рублей), а доля продовольственных товаров составляет 36,7% или 2,3 трлн тенге (примерно 0,4 трлн рублей).

Наибольшая доля приходится на индивидуальных предпринимателей — 44,4%. Следом за ними идут малые предприятия с долей в 31,8%. На третьем месте находятся крупные предприятия с долей розничного товарооборота в 15,9%, и наименьшую долю занимают средние предприятия с 7,9%.

Распределение по размерности предприятий

РТ

Наибольший объем розничной торговли зафиксирован в августе 2017 года. Он составил 806,07 млрд тенге (1,94 млрд долларов США), что на 14% больше показателя аналогичного периода 2016 года. При этом наибольший рост был в мае и июле 2017 года — в обоих месяцах розничная торговля выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Розничная торговля в 2016-2017 года в тенге

Напомним, на прошлой неделе казахстанцы раскритиковали публичную деятельность министра национальной экономики Тимура Сулейменова и председателя Национального банка Данияра Акишева. Оба пытались переложить ответственность за рост цен на население, утверждая, что именно общественные ожидания усугубляют инфляционные процессы, а также, что цены растут, потому что казахстанцы «спокойно соглашаются с расценками на товары и услуги, которые устанавливают предприниматели».

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