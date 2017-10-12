Чебоксары, 12 октября, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Чувашии с 12 октября завершился пожароопасный сезон в лесах. Соответствующий приказ выпустило Минприроды республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Отмечается, что «завершение пожароопасного сезона связано с установлением дождливой погоды и снижением опасности возникновения лесных пожаров на территории республики». В связи с этим, директорам бюджетных учреждений Минприроды республики рекомендовано начать работы по подготовке к зимнему хранению лесопожарной техники и оборудования, демонтажу средств наглядной агитации противопожарного назначения и шлагбаумов, ограничивающих въезд в леса.

Cap.ru Данные о лесных пожара в Чувашии

По данным ГКЧС Чувашии, в этом году в республике произошло четыре лесных пожара (в 2016 году — три), площадь возгорания составила 29 га (в 2016 году — 0,19 га).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон начался в Чувашии с 30 апреля. В лесничествах были созданы диспетчерские службы для приема и учета сообщений о лесных пожарах, а также оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах. По условиям погоды будет проводиться наземное патрулирование лесных участков. 7 мая был введён особый противопожарный режим «в целях оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды».

По данным спасателей, с начала года в Чувашии зарегистрированы 665 пожаров. Материальный ущерб от них составил более 67 млн рублей. В огне погиб 51 человек, еще 54 — травмированы. Спасен 181 человек. На единый «телефон доверия» спасателей поступило 102 звонка от жителей республики. Почти половина всех обращений граждан связана с жалобами на нарушение норм и правил пожарной безопасности в жилых зданиях.