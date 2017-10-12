Ярославль, 12 октября, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области прогнозирует, что тариф на утилизацию твёрдых бытовых отходов вырастет почти в три раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облдуме.

ОНФ Ярославской области Полигон ТБО в Пошехонском районе

12 октября в Ярославской областной Думе обсуждался бюджет региона на 2018 год и на на плановый период 2019—2020 годов. Департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области под руководством Екатерины Троицкой предполагает увеличение тарифа на утилизацию твёрдых бытовых с 56,13 рублей до 160,69 за куб. метр, что составляет 286,3%

«Мы очень удивились таким цифрам. Инфляции ожидается 4.3% за год, рост тарифов в коммунальном хозяйстве планируется в 5%, рост доходов населения на 0,8%. И вдруг такой скачок тарифа на переработку мусора! А представитель департамента экономики и стратегического планирования нам даже не смогла объяснить, откуда взялась эта цифра», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной Думы Сергей Балабаев.

Разбирающийся в мусороперерабатывающем вопросе депутат Виктор Волончунас с черномырдинским красноречием сказал, что тариф, скорее всего, формировался «от шара и абы как».

«Если 100 рублей берется в этом году, то 300 рублей будет с 2018 года. Я задаю вопрос — а что произойдет-то? Что, уже известно, где будет построен новый мусороперерабатывающий завод? Полигоны? Ничего не известно… Некоторые цифры сюда попали в эту таблицу методом сложения. Может быть, руководители не смотрели вообще за этим» — отметил Виктор Волончунас.

Он также отметил, что вряд ли накануне выборов необходимо недовольство населения, которое, безусловно, не обрадуется грядущему росту.

Депутаты предложили правительству Ярославской области через неделю рассказать подробно, как сформировался такой рост тарифа на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам.