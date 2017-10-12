Мадрид, 12 октября, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В Испании потерпел крушение один из истребителей, участвовавший в параде в Мадриде, говорится в сообщении в Telegram-канале «Каталонский кризис».

Ronnie Macdonald Eurofighter Typhoon FGR4 7

По предварительным данным, истребитель Eurofighter упал неподалёку от базы в Лос Йянос возле Альбасете. Подробности инцидента уточняются.

Напомним, 12 октября в Испании — двойной праздник, Праздник cвятой Девы Пилар и Национальный праздник Испании — День Испанидад.

В этот день в Мадриде проходит военный парад, который возглавляет Король Испании Филипп VI.