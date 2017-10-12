Санкт-Петербург, 12 октября, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Составить конкуренцию прибалтийским портам и дать полноценное развитие портам Северо-Запада помогут три направления: это value added services (консолидация, маркировка, хранение различных видов грузов, затраты ИТОГО на обработку груза в порту и прозрачные механизмы взаимодействия с государственными контролирующими органами, например, с таможней. Об этом на проходившей в Бронке выездной сессии в рамках конференции «ТрансЛогистика» рассказала заместитель генерального директора компании «Балтика-Транс», руководитель комитета по транспорту НП «ГПУ ВЭД «Гермес» Ирина Капитанова, передает издание SeaNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт. Таллин

«Сейчас проблема ухода части грузопотоков в прибалтийские порты активно обсуждается. Полноценно оценить масштаб, какой объем российских грузов переваливается через порты Прибалтики, сложно, потому что груз в прибалтийские порты приходит морем как в конечный пункт, там комплектуется новый пакет документов, и груз пересекает границу РФ уже через сухопутную таможню. А это совсем другой формат перевозки», — отметила эксперт.

По словам Капитановой, не первый год идут попытки сделать прозрачной для грузополучателей систему тарификации услуг портов, и некоторые терминалы уже в открытом доступе опубликовали стоимость ряда услуг в рублевом эквиваленте.

«Оптимизировало ли это затраты? Не совсем. Терминал выгрузки (а мы сегодня работаем с семью контейнерными из них) в большинстве случаев зависит от выбора морской линии, большая часть грузов прибывает на условиях CIF, то есть выбирает перевозчика отправитель. Поменять терминал выгрузки сложно, в большинстве случаев агенты морских перевозчиков имеют «привязку» к конкретным стивидорам, и осуществлять специальный судозаход на новый терминал по желанию клиента линия не будет. Это нерентабельно. То есть мы ограничены территориально и коммерчески тем выбором, который определяет для себя перевозчик», — считает Ирина Капитанова.

На сегодняшний момент терминалы борются за грузопотоки, и основной потенциальный клиент для них — это морская линия. Именно она гарантированно обеспечивает терминал объемами грузов, гарантированно и в срок оплачивает стивидорные услуги. Грузополучатели же получают счета через целую цепочку посредников — экспедиторов, брокеров, имеющих договорные отношения с агентами линий.

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Капитанова также отметила, что часть грузопотоков уходит на Прибалтику в том числе потому, что процедура оформления грузов в российских портах непрозрачна с точки зрения вложения времени и средств:

«Могут сработать риски, дополнительно запросят документы на товар и другое. Итого, сколько простоит под оформлением товар, предугадать на 100% не представляется возможным. Стоит упомянуть и то, что наше российское законодательство не позволяет терминалам оказать тот необходимый ряд услуг, который сегодня требует рынок, а именно — наклейка акцизов, маркировка, перестикеровка».

По ее словам, это те услуги, которые грузополучатель просит оформлять и доделывать в порту Санкт-Петербурга. К счастью грузополучателей, такие услуги с лихвой по очень низким тарифам предлагают порты Прибалтики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в портах Балтийского бассейна Российской Федерации с января по сентябрь 2017 года объём перевалки грузов увеличился до 184,3 млн т (+5,3%), из них объем сухогрузов увеличился до 76,8 млн т (+16,3%), наливных грузов — до 107,5 млн т (-1,4%). Порты: Усть-Луга до 76,0 млн т (+10,9%), Приморск 44,6 млн т (-7,6%), Большой порт Санкт-Петербург 39,4 млн т (+9,6%), Высоцк 12,9 млн т (+2,7%).