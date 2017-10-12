Ярославль, 12 октября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Такие цифры были озвучены сегодня в областной думе на депутатских слушаниях об исходных данных к проекту областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ярославль

Как сообщил депутатам областной думы директор регионального департамента финансов Илья Баланин, численность населения Ярославской области, чьи денежные доходы ниже прожиточного минимума, составляет 10,7%. Напомним, прожиточный минимум для трудоспособного населения в нашем регионе во втором квартале 2017 года составил 10 429 рублей.

Депутат Александр Воробьев поинтересовался — какая перспектива по этим цифрам? Будут ли они уменьшаться или, наоборот, расти?

«Наша задача — как раз поддерживать то население, которое в этом нуждается, мерами социальной поддержки. Мы ставим перед собой задачу развивать экономику и снижать данный процент», — ответил Илья Баланин.

Однако этот ответ не устроил председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Александра Гончарова.

«Мы говорим о реальных доходах населения, которые прирастают на небольшие цифры, но нет никакой программы по снижению доли людей, у которых доходы ниже прожиточного минимума. Мы почему-то закладываем стагнацию в прогнозе, где все три года стоит цифра в 10,7%. Но почему? Если это связано с фантастическим ростом (цен) на коммунальные, жилищные услуги — значит, надо исправлять эту ситуацию, потому что такое недопустимо» — отметил депутат.

Участники слушаний подготовили ряд рекомендаций правительству Ярославской области по дальнейшей работе над финансовым документом. В частности, они касаются увеличения реальной заработной платы работникам бюджетной сферы, строительству школ в Ярославле, Рыбинске, поселке Борисоглебский, дополнительной поддержке предприятий АПК в размере 400 млн. рублей, а также необходимости сохранить финансирование на уровне 2017 года социальных учреждений области и структур, занимающихся молодежной политикой.