Санкт-Петербург, 19 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 6 октября распоряжением Верховного главнокомандующего Керенского закрыта «за вредное направление» выходившая в Минске большевистская ежедневная газета «Молот»; типография реквизирована.

Неизвестный художник. Первые дни Великой революции «К Думе!»

В газете «Речь» опубликована телеграмма морского министра Вердеревского II съезду Балтийского флота, посланная в ответ на назначение съездом комиссаров при штабах и командирах для контроля над оперативной частью и всей секретной перепиской. Вердеревский считает вмешательство съезда в оперативную деятельность вредным и требует отмены постановления съезда.

Заседания Временного правительства посвящены вопросу о положении на фронте и вопросу об эвакуации Петрограда. Для Временного правительства выяснилось с очевидностью, что намерение его покинуть Петроград встретит противодействие со стороны демократических фракций предпарламента. В связи с этим отъезд в Москву предположено отсрочить до ноября. Временное правительство считает не столь существенным эвакуацию самого правительства, сколько необходимость перенести в Москву заседания Учредительного собрания. Эвакуацию правительственных учреждений решено продолжать по ранее выработанному плану.

В военном министерстве совещание под председательством Пальчинского, на которого возложено руководство эвакуацией петроградских фабрик и заводов, решило фабрики и заводы целиком не эвакуировать, так как их эвакуация потребовала бы долгого срока; оборудование заводов эвакуируется частично. В дальнейшем решено эвакуировать не заводы, а заказы, причем заказы, ранее полученные петроградскими заводами, также решено передать в провинцию. Рабочие из Петрограда эвакуироваться не будут, так как во многих промышленных городах и без того свирепствует безработица. Совещание полагает, что эвакуация Петрограда не отразится на промышленности в целом.

Указом Временного правительства министр внутренних дел Никитин освобожден от всех обязанностей по разгрузке Петрограда, которые возложены на министра гос. призрения Кишкина.

Министром внутренних дел Никитиным послано в ЦК РСДРП (б) письмо, в котором он заявляет, что после резолюции ЦК от 2 октября он не может оставаться в составе Временного правительства и подает в отставку, но вместе с тем не может

«принять на себя ответственность за последствия своего выхода из состава правительства в то время, когда только что создалась коалиционная власть, и когда государство стоит перед особо грозной как внешней, так и внутренней опасностью».

Временное правительство постановило распустить госдуму 4-го созыва и признать утратившими силу полномочия членов госсовета по выборам. Роспуск мотивируется началом избирательной кампании в УС с 3 октября.

На заседании Временного правительства обсуждалось содержание декларации, с которой должен выступить Керенский при открытии предпарламента. В декларации решено указать, что положение дел на фронте заставляет правительство заняться вопросом эвакуации Петрограда, причем подробное изложение вопроса будет сделано на закрытом заседании предпарламента.

Эвакуация Эрмитажа по решению Временного правительства

Военным министром, в связи с частичной демобилизацией армии, отдан приказ прекратить прием в школы прапорщиков и закрывать их по мере окончания юнкерами курса.

Постановлением Временного правительства эмиссионное право Госбанка увеличено на 2 миллиарда рублей. Всего за время войны выпущено бумажных денег на 16,2 млрд руб.

Открытие союзнической конференции в Париже вновь отсрочено и перенесено на 3 ноября.

Ввиду намерения Временного правительства произвести ревизию Советов, «Известия ЦИК» сообщают, что ни Петроградский Совет, ни ВЦИК никогда никаких сумм от казны не получали.

На заседании бюро ВЦИК обсуждался вопрос о созыве II Всероссийского съезда Советов. Утверждены постановления организационной комиссии по созыву съезда о представительстве, оставляющие старые нормы представительства от Советов, устанавливающие представительство от армии по 1 на 25 000 чел., избираемых армией самостоятельно по своему усмотрению; флоту дано 40 мест, армейским организациям, армейским и фронтовым комитетам — 200 мест, ЦИК, как группе, предоставлено право решающего голоса; совещательные голоса даны: областным комитетам Советов — по 1 (для информации) и ЦК партий — по 2.

Бюро ЦИК утвержден следующий порядок дня заседаний съезда: 1) отношение к Учредительному собранию, к власти и войне; 2) подготовка демобилизации; 3) борьба с анархией; 4) отчет ЦИК о его деятельности. Дан возражал против постановки вопроса о власти, находя, что он должен быть разрешен попутно при разрешении других вопросов. На вопрос Троцкого, что нужно понимать под анархией и является ли то обстоятельство, что во главе государства стоит лицо, «полуизобличенное» в корниловщине, анархией, — Дан ответил, что это дело ораторов на съезде представить анархию и борьбу с ней в том смысле, как они ее понимают.

Кураев (большевик) поднял вопрос о статье в «Известиях ЦИК», направленной против созыва съезда, указал, что в «Известиях» не помещается даже объявлений о созыве съезда, и предложил поставить это на вид редакции. Дан указал, что решение о созыве съезда не было связано ни с какими условиями. Троцким внесена резолюция с выражением порицания «Известиям». Большинством 15 против 2 решено резолюцию Троцкого не голосовать. Постановлено предложить организационной комиссии по созыву съезда, при содействии «Известий», приложить все усилия к созыву съезда в срок.

Бюро ЦИК постановило обратиться во Временное правительство со спешным запросом, действительно ли предвидится эвакуация Петрограда. На вопрос Рязанова — последует ли ЦИК вслед за правительством — было отвечено: никакие переводы Временного правительства без санкции предпарламента и ЦИК недопустимы.

ЦИК СР и СД в «Известиях» опровергает газетные сведения о том, что резолюция ЦИК о борьбе с погромами принята под давлением многочисленных делегаций, и сообщает, что этот вопрос был поставлен в порядок дня бюро ЦИК еще несколько недель тому назад.

Бюро ЦИК приняло в окончательной редакции резолюцию о войне и мире и инструкцию делегату ЦИК, избранному для участия в Парижской конференции («наказ» Скобелеву).

Исполнительный Комитет ВСКД на дневном и вечернем заседаниях обсуждал вопрос о посылке делегата на конференцию союзных государств в Париже. Вопрос окончательного разрешения не получил. Решено просить Скобелева изложить Исполкому программу, которой он будет руководствоваться на этой конференции.

Париж. Британская открытка. 1917

Солдатской секцией Петроградского Совета по докладу Троцкого принята резолюция, клеймящая намерение Временного правительства эвакуироваться в Москву как дезертирство с ответственного поста и предлагающая правительству либо заключить мир, либо уступить свое место другому правительству.

Главнокомандующий Северным фронтом издал приказ расформировать с 20 октября земско-городской союз и гидротехнические организации.

Корпусный съезд 6-го армейского корпуса под председательством Карахана принял резолюцию, в которой заявляется, что корпус будет вести борьбу за создание правительства, опирающегося на Советы, на основе программы большевиков на демократическом совещании, и требует немедленного созыва съезда Советов. Аналогичные резолюции приняли общие собрания 125-го пехотного запасного полка, солдат Московского генерального госпиталя, Медведевой гарнизон (Новгородская губерния) и т.д.

Общее собрание гвардии Финляндского резервного полка обратилось к Петроградскому Совету с просьбой принять все меры для возвращения русских войск из Франции и расследования действий командного состава, издевающегося над солдатами при явном попустительстве правительства и содействии французских империалистов.

В Кронштадте открылась конференция Советов Петроградской губернии. По докладу Флеровского о текущем моменте принята резолюция, отказывающая Временному правительству в поддержке и выступающая за власть Советов.

Совет рабочих старост Русско-Балтийского вагоностроительного завода, в состав которого входили эсеры, меньшевики и большевики, в ответ на обращение ЦИК об оказании последнему материальной помощи в ознаменование полугодовщины русской революции единогласно постановил отказать ЦИК в поддержке, ввиду того, что его деятельность противоречит воле огромной части действительно революционной демократии; сборы и отчисления же производить для поддержки Петроградского Совета.

В «Рабочем пути» опубликовано объявление:

«Областной съезд Советов Северной области, назначенный на 8 октября в Гельсингфорсе, созывается 10 октября в Петрограде. Организационное бюро по созыву съезда».

Опубликовано обращение Исполкомов Московских Советов к гражданам Москвы с призывом бороться с погромной агитацией.

Неизвестный художник. Монограмма А. П. Серия открыток «Типы революции». «Речь на скорую руку»

Главным управлением казенной продажи нитей издан циркуляр о ликвидации путем переработки и уничтожения оставшихся на водочных заводах и в торговых заведениях водочных изделий и спиртовых морсов, хранение которых представляет угрозу общественной безопасности.

На заседании Петроградской гордумы, в связи с неудавшейся попыткой думы уладить конфликт между аптекарями и бастующими аптечными служащими, принята резолюция большевиков, поручающая городской управе

«принять немедленно все зависящие от нее меры в деле снабжения населения необходимыми лекарственными средствами, равно как и к открытию аптек, не останавливаясь даже перед реквизицией их».

В Петрограде общие собрания рабочих заводов «Новый Лесснер», «Эриксон» и ряда других вынесли резолюции с требованием немедленной муниципализации аптек и произвели отчисления на поддержку бастующих аптечных служащих.

В Харькове забастовали мельничные служащие.

В Москве на заключительном заседании Всероссийского кооперативного съезда принята вторая часть резолюции по вопросу об участии кооперации в выборах в УС, предлагающая кооперации блокироваться с социалистическими партиями и фракциями, стоящими за энергичную оборону страны, водворение законности и порядка в стране и за недопустимость избрания в УС «представителей пораженчества и анархизма». Выступление с самостоятельными списками допущено только в случае невозможности достигнуть подобного соглашения.

В оглашенной от имени съезда декларации развиты положения резолюции о водворении порядка в стране, защите целости и независимости государства: все силы должны быть направлены к возрождению армии, для того чтобы в согласии с союзниками заключить хоть сколько-нибудь ограждающий интересы России мир; первым вопросом Учредительного собрания должен быть вопрос земельный — вся земля должна перейти к тем, кто может обрабатывать ее личным трудом; для всех народов России должно быть обеспечено право на полное самоопределение, но при условии сохранения государственного единства. Принята резолюция о предоставлении руководства деятельностью кооперативной группы предпарламента совету всероссийских кооперативных съездов.

Тяжелая автомобильная радиостанция русской армии

В Москве открылось совещание военно-промышленных комитетов по вопросу о демобилизации принадлежащих комитетам предприятий.

Состоялось заседание фракции РСДРП (б) предпарламента, посвященное вопросу о тактике фракции. Решено покинуть предпарламент тотчас же после его открытия, огласив декларацию, подвергающую резкой критике политику соглашательских партий и правительства, и перенести деятельность в массы.

В связи с приближением избирательной кампании в УС при Петроградском комитете РСДРП (б) состоялось первое собрание работниц, взявших на себя инициативу созыва 1-й конференции работниц Петрограда. Из докладов с мест выяснилось, что наиболее деятельным по организации работниц является Нарвский партийный район. На некоторых заводах (например, «Новый Лесснер») женщины участвуют в Красной гвардии. Собранием решено возложить созыв конференции на инициативную группу при ПК; на конференции должны быть представлены все рабочие организации, включающие работниц; задача конференции — повести широкую агитационную работу среди «отсталых женских масс», в целях подготовки их к выборам в УС и вовлечения в партию. Статья Самойловой в «Рабочем пути»: «Работницы в Учредительное собрание» посвящена тому же вопросу о необходимости работы среди женщин.